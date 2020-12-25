Памфилова считает, что на выборах 2021 года кандидаты не смогут "проехать на админресурсе"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила уверенность, что на предстоящих в 2021 году выборах кандидаты в депутаты не смогут "проехать на административном ресурсе" или предвыборных обещаниях гражданам, поскольку избиратели стали требовательнее.

"Если кто-то рассчитывает из кандидатов, что удастся проехать просто на админресурсе или на искусстве политтехнологов, в грядущем году таких возможностей будет меньше. Потому что, еще раз хочу повторить, наш избиратель стал более требователен, он более тщательно анализирует то, что обещают те или иные, уже избранные сейчас кандидаты", - сказала Памфилова в ходе онлайн-форума избирателей "Мой голос" в пятницу.

По ее словам, если избранные кандидаты "готовы и хотят идти дальше избираться, то они должны с сегодняшнего дня работать со своим избирателем потенциальным". "На одних обещаниях не проедешь, на админресурсе не проедешь. А система наша настолько стала прозрачной, настолько уровень и качество и наблюдателей, и членов комиссий вырос. А члены комиссий у нас не просто там какие-то назначенные чиновники, у нас члены избирательных комиссий всех уровней в полной мере отражают весь спектр нашего общества. Если кто-то думает, что можно будет что-то скрыть, то все тайное становится явным, это хорошо", - отметила глава ЦИК.

Она напомнила, что качество подсчета голосов и других процедур "во многом будет под микроскопом отслеживаться как заинтересованными наблюдателями, так и недоброжелателями, цель которых дискредитировать работу избиркомов. "Поэтому, кандидаты, работайте, не теряйте время, с сегодняшнего дня со своими избирателями. А что значит работать? Это значит заниматься реальными делами, которые людей волнуют, а не ждать, когда последняя надежда у людей, они на горячей линии с президентом поднимут вопрос, что у них не ремонтируется канализация или еще что-то", - добавила Памфилова.

Она отметила, что в свою очередь избирательная система будет повышать качество обучения членов комиссий и наблюдателей. "Требования ко всем участникам избирательного процесса - и кандидатам, и партиям, и к самой избирательной системе, и к наблюдателям, и ко всем, кто работает на выборах - со стороны общества возрастают. Вот к этому надо готовиться. Если мы будем хорошо к этому подготовлены, тогда и наши лучшие ожидания сбудутся. Я уверена в том, что мы все это сделаем", - заключила глава ЦИК.

В 2021 году в единый день голосования 19 сентября пройдут выборы разных уровней, в том числе выборы депутатов Госдумы.