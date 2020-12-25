Лавров: в Европе начинают думать о том, что нужно уходить от долларовой зависимости

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Не только государства, против которых США вводят санкции, но и европейские страны ищут возможность уйти от долларовой зависимости из-за злоупотребления Вашингтоном ролью своей национальной валюты. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего" в режиме видеоконференции.

"То, что происходит с злоупотреблением роли доллара, уже заботит не только страны, против которых США объявляют нелегитимные санкции, просто извращая свою роль как эмитента одной из основных мировых валют, но и другие страны", - указал Лавров.

По словам министра, не только Россия, Китай, Иран, члены Шанхайской организации сотрудничества все больше и больше хотят переходить на механизмы, которые будут опираться на национальные валюты при осуществлении торговых и инвестиционных расчетов. "Уже и в Европе начинают подумывать о том, особенно с учетом достаточно солидных позиций евро, чтобы отходить от какой-либо зависимости от доллара вообще", - подчеркнул он.