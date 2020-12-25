Володин назвал равноправными отношения РФ и Молдавии

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия и Молдавия занимают по отношению друг к другу позиции равноправных партнеров. Об этом заявил в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером парламента Молдавии Зинаидой Гречаный, участие в которой также принял бывший президент республики Игорь Додон.

"Отношения России и Молдовы отличаются тем, что мы их рассматриваем как отношения равных партнеров", - сказал Володин, слова которого приводятся на думском сайте. Спикер подчеркнул, что российская сторона выступает против двойных стандартов, которые Европа применяет к Молдавии.

"Отношения между нашими странами, традиции дружбы, экономические и гуманитарные связи - все это складывалось не за один день. Есть просто временные политики, которые это когда-то разрушили", - заметила в свою очередь Гречаный.

Володин также подчеркнул, что Додон на посту президента Молдовы многое сделал для развития межпарламентских отношений и экономических связей двух стран.

Статус русского языка

Председатель Госдумы отметил, что возвращение русскому языку статуса языка межнационального общения в Молдавии дает преимущества как гражданам республики, так и российской стороне при поддержании отношений с ней.

"Это шанс для граждан Молдавии, чтобы себя реализовать, получить образование в Российской Федерации, ознакомиться с достоянием культурного наследия", - сказал Володин, слова которого приводятся на думском сайте. "Но это важно и для России, потому что мы сможем более эффективно развивать отношения в экономике, в культуре, в образовании", - добавил он.

Спикер напомнил, что граждане Киргизии и Белоруссии, где закреплен в конституции статус русского языка, могут работать водителями в России, не получая российские водительские права. "Закрепление русского языка как языка межнационального общения также дает Молдавии дополнительные возможности", - сказал Володин, обращаясь к Гречаный.

Парламент Молдавии 16 декабря принял новый закон о функционировании языков на территории республики, где за русским закреплен статус языка межнационального общения.

Новый закон обязывает государственных служащих по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно. Языком делопроизводства в госорганах остается государственный язык. Гражданам страны гарантируется право на образование на государственном и русском языках, также власти должны создать условия для получения образования на языках проживающих на территории республики этносов.