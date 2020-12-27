Песков сообщил, что Путин и характер его работы из-за пандемии не изменились

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пандемия не привела к изменению сути работы президента РФ Владимира Путина, для которого главное - результат. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", показанном в воскресенье на телеканале "Россия-1".

"Нет. Я бы не сказал", - ответил Песков на вопрос, изменился ли Путин за последний год в связи с пандемией.

Пресс-секретарь констатировал, что "мир стал другим", и работа президента России "перешла в антикризисный режим, но абсолютно не претерпела никаких изменений". "Может быть, визуально - да, мы видели президента больше на видеоконференциях, но по сути ничего [не поменялось]", - пояснил Песков. Он добавил, что сохраняется в том числе и темп необходимых рабочих поездок главы государства, хотя их и меньше, чем раньше.

"Для него же всегда форма вторична, для него первично все-таки содержание, а главное - результат работы", - продолжил представитель Кремля. По его словам, если этот результат может быть достигнут в ходе видеоконференции, то Путин прибегает к такой форме работы. "Если необходимо куда-то съездить, непосредственно оказать какую-то моральную или действенную поддержку каким-то субстантивным совещанием, он тогда едет и это делает", - добавил Песков.