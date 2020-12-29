Песков считает, что рано говорить о рисках из-за включения физлиц в реестр СМИ-иноагентов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в данный момент преждевременно говорить о том, что включение физических лиц в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, может нести риски или негативные проявления.

Ранее Минюст РФ дополнил реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятью физическими лицами, в том числе правозащитником Львом Пономаревым.

Отвечая во вторник на вопрос, не создает ли это риски для большого количества граждан, на которых могут быть наложены ограничения, Песков заявил: "Минюст действительно предпринял действия в соответствии с измененным законом". "Сейчас пока рано делать выводы о каких-то рисках, пока идет накопление практики правоприменения", - заметил он.

По мнению представителя Кремля, говорить о возможных "негативных проявлениях пока преждевременно". "Безусловно, практика правоприменения будет анализироваться", - подчеркнул он.

Как считает Песков, "весьма часто бывают ситуации, когда и представителями СМИ, и представителями общественности высказываются опасения в связи с правоприменением различных законов, а потом <...> выясняется, что эти опасения оказываются беспочвенными". "Поэтому давайте подождем, накопим опыт, а потом будем уже как-то пытаться анализировать", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Об ограничениях для иноагентов

Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году, в конце 2019 года действие документа было расширено и на физических лиц. С учетом последних изменений в нем значатся 17 СМИ-иноагентов.

Такое СМИ обязано выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО - иностранных агентов, а также им грозит аналогичная ответственность за нарушение законодательства.

Иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.