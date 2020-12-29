Посол РФ назвал начало вакцинации в Белоруссии особым днем в отношениях двух стран

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что начало массовой вакцинации белорусов российской вакциной от коронавируса "Спутник V" - это особый день в системе отношений двух стран.

"Сегодня особый день в системе отношений Минздравов РФ и Республики Беларусь. Наверное, важно и справедливо сказать, что это особый день в системе наших отношений, - сказал он во вторник журналистам. - Те обязательства, которые изначально инициативно взяла на себя РФ, российское руководство, президент Владимир Владимирович Путин, подтверждены, и они исполняются".

Мезенцев подчеркнул, что Белоруссия - первая страна, где начинается массовая вакцинация вслед за РФ.

"Сегодня мы говорим о завершении контрактной работы по поставке в первом квартале российской вакцины "Спутник V". И мы хотели бы поблагодарить врачей Республики Беларусь, эпидемиологов, инфекционистов, которые организовали апробацию, опять же, впервые на территории страны вслед за российским специалистам", - сказал он.

Дипломат поблагодарил белорусских специалистов за доброжелательную, очень заинтересованную и профессиональную оценку российской вакцины. По его словам, эта оценка "стала основанием того, чтобы именно в Республике Беларусь вакцина была зарегистрирована первой". "То, что сегодня делаются эти первые шаги в отношении тех людей, которые помогают сохранить здоровье, а в ряде случаев и жизни, - это обосновано, это понятно, это подтверждает тот опыт, который накоплен и в РФ", - добавил посол.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла во вторник в Белоруссию, в стране начинается массовая вакцинация от коронавируса. Белоруссия стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим "Спутник V". Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. Также на территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования "Спутника V".