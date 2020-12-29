В Кремле заявили, что не видят политической воли Киева к нормализации отношений с РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Для разговора президентов РФ и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - пока не созрели предпосылки, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли [со стороны Киева] к нормализации наших двусторонних отношений, чего мы бы искренне хотели", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник. "Мы пока не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей", - констатировал Песков.

По его словам, "конечно, для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки". При этом пресс-секретарь российского лидера напомнил, что "сам президент Путин неоднократно говорил о заинтересованности в нормализации отношений со всеми соседями, в том числе и с Украиной".

Об урегулировании на Украине и отсутствии инициативы Киева для продолжения контактов с Москвой Песков говорил в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" 27 декабря. Говоря о характеристиках, которые прозвучали в адрес Зеленского от Соловьева, представитель Кремля обратил внимание на то, что сам он "не использовал какие-то подобные фразы". "Владимир Соловьев волен задавать вопросы и формулировать так, как он хочет - он журналист, но, безусловно, Владимир Соловьев никоим образом не формулирует внешнюю политику Российской Федерации. Она формулируется президентом", - указал Песков.