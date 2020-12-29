Лавров заявил, что санкции Запада не влияют на сотрудничество России и Турции

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Российско-турецкие отношения не зависят от санкционного давления Запада и обрели стратегическое значение задолго до введения нелегитимных ограничений. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Отношения между РФ и Турцией самоценны и самодостаточны. Они не зависят от чьих-то агрессивных, недружественных действий, не зависят от чьих бы то ни было прихотей. Они опираются на национальные интересы каждой из наших стран и на решимость сотрудничать взаимовыгодно через поиск баланса этих интересов, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Наши отношения обрели стратегическое значение задолго до того, как Запад стал грозить и вводить свои нелегитимные односторонние санкции".

При этом Лавров подчеркнул, что Россия и Турция проводят независимую внешнюю политику и в координации продвигают свои интересы, соблюдая их баланс. "Тем самым [Россия и Турция] вызывают недовольство тех на Западе, кто хочет применять методы недобросовестной, нечестной конкуренции во всех областях, будь то экономика, энергетика, военно-техническое сотрудничество или другая сфера", - добавил глава российского МИД.