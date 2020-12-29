Посол РФ: политика США по сдерживанию развития технологий Китая нарушит связи производства

ПЕКИН, 29 декабря. /ТАСС/. Политика США, вызванная стремлением затормозить технологическое развитие Китая, может разрушить существующие в мире производственные связи. Об этом во вторник на специальной пресс-конференции заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Из-за враждебной политики американцев, из-за их навязчивого желания затормозить технологическое развитие Китая, могут произойти очень неприятные последствия", - сказал он.

"Мир может разделиться на зону влияния Соединенных Штатов и зону влияния Китая. Тогда прервутся так называемые производственные цепочки, которые сейчас фактически связывают весь мир воедино. Ничего хорошего в этом ни для кого не будет", - указал Денисов.

Посол также отметил, что "прогресс развивается в условиях конкуренции, а не в условиях автаркии и изоляции". "Это совершенно очевидно", - резюмировал он.