Первый заместитель управделами президента Аброськин освобожден от должности

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель управляющего делами президента РФ Николай Аброськин освобожден от должности. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Освободить Аброськина Николая Павловича от должности первого заместителя управляющего делами президента РФ", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно сайту управления делами президента РФ, Аброськин занимал эту должность с июля 2015 года. Ранее он занимал пост заместителя управляющего делами главы государства, до этого был депутатом Государственной думы, директором федерального агентства специального строительства.