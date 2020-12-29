Захарова заявила, что контактов по линии МИД с Украиной почти нет

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия практически не имеет контакта с Украиной по линии министерства иностранных дел, МИД лишь комментирует релевантные заявления Киева. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в интервью программе "Итоги года с Сергеем Шнуровым" на телеканале RTVI.

"У нас по линии МИД, по линии пресс-служб уже много лет, к сожалению, контакта практически нет, - сказала она. - У нас не проходят двусторонние встречи министров, у нас нет какой-либо общей повестки, поэтому, честно говоря, мы только комментируем те заявления, которые они делают, и все".

Она отметила, что Москва в последние годы вынуждена поддерживать этот диалог в соцсетях. "По большому счету он сводится к тому, что мы дезавуируем их заявления: предоставляем свои оценки и контртезисы того, что они распространяют. <...> Ожидать каких-то изменений на среднем уровне в общем, к сожалению, не приходится", - добавила Захарова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял ранее, что сожалеет о том, что у него нет контактов с Лавровым. По словам главы МИД Украины, он обращался с просьбой к РФ провести переговоры с главой МИД России по поводу обострения ситуации в Донбассе, однако они не состоялись. Лавров в свою очередь отметил, что Россия всегда открыта к серьезному диалогу с Украиной, но Киев в нем не заинтересован.