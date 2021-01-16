Медведев: социальные потрясения в США привели к токсичности страны даже для союзников

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Серьезные социальные потрясения, через которые проходит американское общество, приводят к непредсказуемости дальнейших действий страны на мировой арене и ее токсичности даже для союзников. Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

"Непредсказуемость дальнейших действий США на международной арене, некая токсичность этой страны даже для союзников и партнеров - следствие тех серьезных социальных потрясений, через которые проходит американское общество", - считает Медведев.

По его оценке, эту внутреннюю и внешнюю нестабильность "в значительной степени порождает неуклюжая, безнадежно устаревшая избирательная система, без серьезных изменений перекочевавшая из XVIII века в современность". "И последние выборы стали не политической конкуренцией идей, которой так всегда гордились США, а противоборством двух кампаний ненависти", - заметил замглавы Совбеза.