{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: "пируэты" в отношениях США с другими странами НАТО не пройдут бесследно

Замглавы Совбеза РФ отметил, что администрация избранного президента США Джозефа Байдена "уже заверила европейских партнеров в восстановлении полноценного сотрудничества в рамках Североатлантического альянса"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Новое руководство США декларирует готовность отказаться от претензий к союзникам по НАТО относительно диспропорции военных бюджетов, которые многократно высказывались администрацией Дональда Трампа. Однако такие "пируэты" в политике Соединенных Штатов не пройдут бесследно для Вашингтона, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своей статье, опубликованной в субботу на сайте ТАСС, Медведев отметил, что администрация избранного президента США Джозефа Байдена, во многом состоящая из ключевых фигур администрации экс-президента Барака Обамы, "уже заверила европейских партнеров в восстановлении полноценного сотрудничества в рамках Североатлантического альянса".

На эту тему
США и международные договоры: Обама построил, Трамп разрушил, Байдену восстанавливать?

"В какой мере будет возвращено доверие европейских союзников США, покажет время", - добавил он. - Но очевидно, что пируэты внешней политики США на протяжении относительно короткого времени не пройдут бесследно".

Он обратил внимание на то, что выстраивание отношений США с союзниками, в первую очередь по НАТО, - "базовый момент, напрямую влияющий на траекторию международного развития".

"В какой мере будет возвращено доверие европейских союзников США, покажет время", - добавил он. 

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
Медведев заявил, что риторика Байдена в адрес России всегда была резкой и даже агрессивной
Зампред СБ обратил внимание на то, что "в команду демократа вошли политики, которые придерживаются схожих взглядов и совершенно не заинтересованы в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном"
Читать полностью