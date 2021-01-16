Медведев: "пируэты" в отношениях США с другими странами НАТО не пройдут бесследно

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Новое руководство США декларирует готовность отказаться от претензий к союзникам по НАТО относительно диспропорции военных бюджетов, которые многократно высказывались администрацией Дональда Трампа. Однако такие "пируэты" в политике Соединенных Штатов не пройдут бесследно для Вашингтона, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своей статье, опубликованной в субботу на сайте ТАСС, Медведев отметил, что администрация избранного президента США Джозефа Байдена, во многом состоящая из ключевых фигур администрации экс-президента Барака Обамы, "уже заверила европейских партнеров в восстановлении полноценного сотрудничества в рамках Североатлантического альянса".