Медведев убежден, что США при Байдене восстановят полноправное членство в ВОЗ

"Нынешние выборы с очевидностью приведут к восстановлению полноправного членства США и развитию сотрудничества в рамках международных организаций, таких как ВОЗ или ВТО", - написал он в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

По оценке Медведева, поддержка международных организаций "превратилась в разменную монету итогов выборов". "США на протяжении десятилетий наращивали свое влияние в них. И отношение к ним до недавнего времени не зависело от конкретной администрации в Белом доме", - отметил он, напомнив, что уходящая администрация президента США Дональда Трампа прославилась своими резкими и плохо предсказуемыми шагами относительно участия в подобных объединениях. "Это, конечно, дестабилизировало их деятельность. Но при этом финансирование со стороны США в них является определяющим или очень значительным", - констатировал Медведев.

Действующий президент США Дональд Трамп 29 мая заявил о намерении полностью прекратить отношения США с ВОЗ, обвинив организацию в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса. Кроме того, в Вашингтоне сочли, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. Соединенные Штаты проинформировали ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

Избранный президент США демократ Джозеф Байден заявил, что после вступления в должность намерен восстановить членство страны в организации.