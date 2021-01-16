Медведев назвал "весьма оптимистично звучащими" обещания Байдена о продлении ДСНВ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил стремление США "до определенной меры" восстановить имидж надежного стратегического партнера. В своей статье, опубликованной в субботу на сайте ТАСС, он отметил, что обещания избранного президента этой страны Джозефа Байдена относительно продления договора СНВ-3 звучат "весьма оптимистично".

"США пытаются до определенной меры восстановить свой имидж надежного стратегического партнера", - подчеркнул Медведев. "Весьма оптимистично звучат предвыборные обещания относительно продления договора по ДСНВ-3 с Россией, который Байден назвал "якорем стратегической стабильности между Соединенными Штатами и Россией", - добавил он.

Медведев напомнил, что Байден является сторонником сокращения вооружений и участвовал в разработке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще со времен СССР. "Одной из тем предвыборной кампании была недопустимость выхода США из Договора по открытому небу, Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату - процессы, которые были запущены в последние годы", - добавил зампред СБ РФ.

Он заметил, что отзыв подписи США и ожидаемое новое присоединение к Парижскому соглашению - "один из самых явных и свежих примеров политической чехарды". По словам Медведева, сейчас происходят тектонические перемены в самой основе экономической деятельности: формируется новый экономический уклад, государства и отдельные компании перестраивают свои модели под углеродную нейтральность, подвергая строгой оценке свои бизнес-цепочки от поставщиков в одних странах до потребителей в других, глобальные инвесторы пересматривают свои стратегии, а международные организации формируют новые стандарты отчетности, которые, как считает очевидным Медведев, будут применяться в глобальном масштабе.

"Все эти факторы имеют глобальное значение, - подчеркнул он. - И позиция США, вернее, их метания, очевидно, может создать новые глобальные дисбалансы. Хотя и к ним приспособятся через некоторое время".