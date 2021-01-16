Ректор МГИМО: приход администрации Байдена не облегчит положение российских СМИ в США

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские СМИ не почувствуют себя свободнее в США при новой администрации избранного президента Джозефа Байдена, это же касается работы и в других западных странах. Об этом заявил в интервью ТАСС ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.

"Нет, я думаю, что нам не надо здесь никаких надежд питать, испытывать и внушать другим. Я думаю, что ситуация будет достаточно турбулентная и в будущем", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности прекращения притеснений российских СМИ в США при новом президенте.

По его словам, отношения Москвы и Вашингтона находятся "в самой крайней точке с момента распада Советского Союза". "Потребуется немалое время для их, даже не восстановления, а, во всяком случае, выведения на какой-то нормальный уровень. Поэтому я не думаю, что средствам массовой информации следует ожидать, что их жизнь будет более вольготной и им дадут возможность свободно выходить на рынок информации в зарубежных странах", - заключил Торкунов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook отметила, что Госдеп ни разу предметно не отреагировал на ноты посольства России в Вашингтоне с требованием расследовать нападения на работников российских СМИ на территории Соединенных Штатов. При этом она напомнила, что по данным американских правозащитников, в 2020 году в США зарегистрировано около тысячи нарушений прав журналистов, причем неоднократно нападениям подвергались сотрудники российских СМИ.