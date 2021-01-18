Лавров: США и их союзники пытались использовать пандемию для давления на другие страны

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Страны Запада во главе с США пытались воспользоваться ситуацией, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса, чтобы нарастить применение методов давления и вмешательства во внутренние дела других государств. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"К сожалению, не везде и не всегда такое стремление к солидарности к совместной работе в условиях пандемии проявлялось. Некоторые наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий [не только] введением ограничительных односторонних рестрикций, но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих стран. В том числе, кстати, и нашего ближайшего соседа - Белоруссии", - сказал министр.

Он отметил, что страны Запада проигнорировали призывы со стороны ООН приостановить на время пандемии "односторонние нелегитимные санкции в части поставок медикаментов, продовольствия, оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом".

Лавров напомнил, что Россия была готова поддержать такой подход, а президент страны Владимир Путин выступил с параллельной инициативой о создании в международной торговле зеленых коридоров, свободных от санкций. "К сожалению, эти здравые призывы, и наши, и руководителей ООН, повисли в воздухе", - заключил глава МИД РФ.