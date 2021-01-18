Лавров: РФ обеспокоена действиями США и союзников по подрыву международной безопасности

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Действия США и их союзников, нацеленные на подрыв архитектуры международной безопасности, вызывают глубокое беспокойство РФ. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Министр отметил, что в 2020 году отмечался 75-летний юбилей ООН и 75-летие со дня окончания Второй мировой войны. "На фоне этих юбилеев, конечно же, у нас вызывают глубокое беспокойство продолжающиеся очень нахрапистые действия США и большинства их западных союзников, которые нацелены на то, чтобы подорвать архитектуру международной жизни, опирающуюся на ООН, на ее устав, на структуры организации, и в целом предавать забвению классические формы и нормы международного права в угоду так называемому миропорядку, основанному на правилах", - сказал Лавров.

Он обратил внимание, что в рамках этой линии за пределами ООН создаются "эксклюзивные механизмы, группы так называемых единомышленников", решения которых пытаются навязать всем участникам международных отношений. "И одним из проявлений такого рода правил, на которых Запад хотел бы выстроить новый миропорядок, является концепция мультилатерализма, которую стали продвигать наши германские и французские коллеги в последние два года. Те описания этой концепции, которые содержатся в публичных выступлениях руководителей внешнеполитических ведомств Германии и Франции, открыто говорят о том, что имеет место попытка представить Евросоюз и все, что он делает в плане нормотворчества, собственно говоря, идеалом внешней политики", - указал Лавров.

В качестве примера таких действий ЕС глава российского МИД привел организованные Евросоюзом мероприятия вне структур ООН с участием нескольких десятков стран, которые затрагивали сферы кибербезопасности, свободы СМИ и международного гуманитарного права. "Сознательный вынос этих мероприятий за рамки универсально признанных ооновских структур о многом говорит. Это прежде всего понимание, что в ООН придется встречаться с людьми, у которых могут быть несколько иные взгляды на то, как обеспечивать кибербезопасность, что такое свобода СМИ, особенно в сегодняшней жизни, и на то, как обеспечивать равноправное применение норм международного гуманитарного права", - отметил он.

Лавров подчеркнул, что эти события происходят из-за опасения конкуренции и понимания, что в современном мире Запад больше не может в одиночку диктовать свои порядки. "История движется, она развивается. В этом нет идеологии, это констатация факта. И необходимо считаться с теми странами, которые сейчас имеют гораздо больший вес на мировой арене, тем более несопоставимый вес с колониальной эпохой - странами, которые хотят сохранить свою цивилизационную идентичность и которые не видят на Западе идеалов для своих обществ. Терпимость к многообразию - это тоже черта, которую Запад очень быстро утрачивает", - резюмировал министр.

По его словам, элиты западных стран предпринимают попытки решать свои внутриполитические проблемы путем выискивания врагов в России, Китае, Иране и ряде других стран. "Мы, конечно же, не получаем удовлетворение от тех тенденций, которые мы наблюдаем на Западе, когда элиты в попытке решить какие-то свои внутриполитические проблемы и задачи внутриполитической борьбы ищут активно внешних врагов и находят их в России, Китае, Иране, Северной Корее, Кубе, Венесуэле. Этот перечень стран хорошо известен", - указал министр.