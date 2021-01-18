Лавров считает эффективными отношения России и Индии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил российско-индийские отношения, отметив наличие потенциала для еще большего взаимодействия двух стран.

В понедельник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году Лавров напомнил, что между РФ и Индией сложилось особо привилегированное стратегическое партнерство. "Я полагаю, что есть еще возможности улучшать наши отношения, которые и сейчас уже достаточно хорошие. Индия - наш очень близкий, стратегический привилегированный партнер", - сказал глава внешнеполитического ведомства. Для примера он привел экономику, науку, военно-техническую сферу, отметив, что по этим вопросам Индия является "одним из самых близких партнеров РФ". Тесное взаимодействие между Москвой и Нью-Дели, по его словам, ведется и в политической области.

Говоря об Индо-Тихоокеанской стратегии, Лавров обратил внимание на невключение в нее ряда регионов. "У нас есть основание полагать, что австралийцы, японцы, американцы продвигают этот формат, открыто говорят, что важно обеспечить стабильность в Южно-Китайском море, чтобы сдержать Китай", - заявил министр. Он рассказал, что обсуждал эту тему с индийскими коллегами, те считают, что стратегия предполагает конфронтацию. По словам Лаврова, в АСЕАН также полагают, что "подобное агрессивное продвижение такой концепции будет подрывать центральную роль АСЕАН в регионе".

"Россия - это друг Индии, и мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, чтобы Индия и Китай - наши два больших друга и брата - жили бы в мире друг с другом", - заверил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что данный политический принцип Москва продвигает не только в ШОС и БРИКС, но и в других форматах, в частности, в формате Россия - Индия - Китай.

Лавров заверил, что Москва и Нью-Дели "ведут искренний, честный диалог". Министр охарактеризовал российско-индийские отношения, отвечая на вопрос индийского журналиста на английском языке.