Лаврову не доставляют удовольствия прорвавшиеся наружу внутренние проблемы США

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему не доставляют удовольствия прорвавшиеся наружу внутренние проблемы США.

"Мне никакого удовольствия не доставляет, как, я убежден, всем остальным нормальным людям, наблюдать за проблемами, которые в Соединенных Штатах сейчас прорвались наружу", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

По его словам, причина проста. "У кого-то есть искушение [сказать]: "А вот американцы учили весь мир, нас пытались учить, загоняли во всякие углы, а вот пускай они сами расхлебывают, что они у себя насоздавали". Но слишком огромная страна, чтобы забыть про нее, поскольку что бы там не происходило, будет иметь последствия", - предостерег министр.