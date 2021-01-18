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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2021
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Лаврову не доставляют удовольствия прорвавшиеся наружу внутренние проблемы США

По словам главы МИД, что бы не происходило в США, это будет иметь последствия

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему не доставляют удовольствия прорвавшиеся наружу внутренние проблемы США.

"Мне никакого удовольствия не доставляет, как, я убежден, всем остальным нормальным людям, наблюдать за проблемами, которые в Соединенных Штатах сейчас прорвались наружу", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

По его словам, причина проста. "У кого-то есть искушение [сказать]: "А вот американцы учили весь мир, нас пытались учить, загоняли во всякие углы, а вот пускай они сами расхлебывают, что они у себя насоздавали". Но слишком огромная страна, чтобы забыть про нее, поскольку что бы там не происходило, будет иметь последствия", - предостерег министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2021
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