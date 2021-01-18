Лавров надеется, что противники инициативы РФ по правилам в киберсреде изменят свое мнение

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что те американские представители, которые препятствовали воплощению инициативы РФ по ответственному поведению в киберпространстве и безопасности в информационной среде после последних событий в США, осознают ее актуальность.

"Я надеюсь, что те, кто годами и десятилетиями тормозит дискуссии о демократизации управления интернетом, те, кто сейчас пытается вставлять палки в колеса российской инициативе, уже воплощенной в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о согласовании правил ответственного поведения в киберпространстве и одновременно в проекте конвенции о преступлениях в киберсреде, посмотрят сейчас немного другими глазами на эти процессы", - отметил он в понедельник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Лавров также подчеркнул, что особенно важна тема демократизации управления интернетом. "Мы ее обсуждаем в специализированном учреждении ООН уже много лет, почти все готовы искать приемлемые формы, а американцы категорически против", - добавил он.