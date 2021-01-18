Лавров: Россия готова оказать правовую поддержку при дискриминации СМИ диаспоры за рубежом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Москва готова оказать поддержку СМИ соотечественников за рубежом, если они подвергаются дискриминации в той или иной стране. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, отвечая на соответствующий вопрос представителя Медиаальянса русских сообществ.

"Если по линии тех СМИ, с которыми вы имеете контакты, наблюдаются какие-то дискриминационные действия стран - хозяек, мы, безусловно, будем готовы оказывать соответствующую поддержку. Мы сегодня уже говорили о том, как российские СМИ дискриминируются в ряде стран. Не исключаю, что и СМИ российских соотечественников подвергаются негативному воздействию. Поэтому, пожалуйста, если процедуры, которые вы сами можете предпринять, исчерпаны, мы будем готовы оказать правовую и другую поддержку", - сказал он.