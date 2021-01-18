Совет Госдумы направит делегацию депутатов на зимнюю сессию ПАСЕ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Совет Госдумы на заседании в понедельник принял решение сформировать и направить делегацию депутатов на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Совет Думы принял решение направить делегацию депутатов Госдумы на зимнюю сессию ПАСЕ", - сказал Слуцкий, добавив, что возглавлять ее, как и раньше, будет вице-спикер нижней палаты Петр Толстой (фракция "Единая Россия").

В состав делегации также вошли Слуцкий и вице-спикер палаты Игорь Лебедев (оба от фракции ЛДПР), председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (фракция КПРФ) и первый зампредседателя комитета по международным делам Светлана Журова (фракция "Единая Россия").

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января в смешанном формате, национальным делегациям предоставлено право выбирать, приезжать ли делегатам лично или сохранять дистанционный характер работы. В ходе сессии ассамблея проведет выборы председателя, а также судей Европейского суда по правам человека. На повестке сессии также стоят вопросы, связанные с применением вакцин от коронавируса, деятельностью НПО в странах - членах СЕ, а также проблемой дискриминации лиц, страдающих хроническими заболеваниями.