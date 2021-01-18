Путин изменил состав совета программы по синхротронным и нейтронным исследованиям

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин изменил состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы, в частности, в него вошли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Чепурина. Соответствующий указ президента опубликован в понедельник на портале правовой информации.

"В состав совета включить следующих лиц: заместитель директора департамента просвещения, высшего образования и науки аппарата правительства РФ (секретарь совета) Илья Еремин, заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков, заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Ольга Чепурина, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (сопредседатель совета)", - говорится в документе.

Ранее сопредседателями совета были вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента Андрей Фурсенко. Из нового состава, помимо Голиковой, исключены заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников, заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Ольга Кривонос и бывший заместитель главы Минэкономразвития Азер Талыбов.

Кроме того, обязанности по подготовке и организации заседаний совета, а также решение его текущих вопросов указом возложены на секретаря этого органа.

Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований на 2019-2027 годы, утвержденная в 2019 году, нацелена на ускоренное развитие исследований и разработок с использованием соответствующих видов излучений в различных областях науки и техники для реализации приоритетных направлений научно-технологического и инновационного развития, необходимых для ответов на большие вызовы, обозначенные в Стратегии научно-технологического развития России.