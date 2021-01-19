Мишустин представил руководителей новых департаментов кабмина

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин пожелал руководителям новых департаментов кабмина, образованных в рамках реформы госуправления, сил и устойчивости к неизбежным стрессам.

Открывая во вторник совещание с руководством аппарата правительства, он представил руководителей новых департаментов. Обращаясь к коллегам, премьер заметил, что страна сейчас переживает "непростой период".

"В такие времена особенно важен профессиональный подход и четкость всех действий, - указал Мишустин. - Я на вас рассчитываю. Желаю вам сил, здоровья, устойчивости к неизбежным стрессам и, конечно, реализации всех намеченных и поставленных перед нами задач. Это сейчас самое главное".

Изменения в структуре аппарата правительства были утверждены премьер-министром 12 января в рамках реформы госуправления. Вместо трех крупных структур - департамента здравоохранения и социального развития, департамента промышленности, энергетики и транспорта, а также департамента регионального развития и инфраструктуры - было образовано семь отдельных департаментов. Создано также сводно-аналитическое управление правительства, а департамент сопровождения законопроектной деятельности был преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования.