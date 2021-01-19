Дума в марте определится с проведением правительственных часов во втором квартале года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума в марте обсудит график проведения правительственных часов во втором квартале 2021 года, сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ("Единая Россия") в ходе пленарного заседания во вторник.

"Комитету по контролю (и регламенту) дано поручению в марте подготовить предложение по проведению правительственного часа на второй квартал этого года", - отметил Жуков.

Он напомнил, что ранее Совет Думы принял решение в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом временно не проводить правительственные часы.

Между тем сегодня Госдума приняла постановление о приглашении 10 февраля министра экономического развития РФ Максима Решетникова, который выступит с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства в РФ и расскажет о причинах резкого роста цен на продовольственные товары.

"Очевидно, что программа нашей законопроектной деятельности (в весеннюю сессию - прим. ТАСС) будет дополнена целым рядом первоочередных законопроектов после ежегодного послания президента и по итогам проведения совещания со статс-секретарями, которое мы планируем провести в недельный срок после оглашения послания президента", - отметил Жуков, говоря о примерной программе законопроектной работы в ходе весенней сессии.

По его словам, в январе депутаты планируют рассмотреть 82 законопроекта, 18 из которых во втором чтении, 63 - в первом, а также одну ратификацию.