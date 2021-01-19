Лавров указал главе МИД Норвегии на последствия военной активности Осло для Арктики

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник на переговорах в формате видеоконференции с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде указал, что военная активность Осло, а также продвижение инфраструктуры НАТО к границам России могут негативно повлиять на Арктический регион.

"Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Кроме того, глава МИД РФ заявил об ухудшении ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, включая приграничную зону. "Обсужден комплекс вопросов двусторонних отношений, состояние которых оставляет желать лучшего. Констатированы бездоказательные обвинения России в "кибератаках", "шпионские скандалы", ухудшение ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе в российско-норвежском приграничье", - информировали на Смоленской площади. Лавров также призвал Осло к диалогу и урегулированию озабоченности Москвы насчет соблюдения норвежской стороной обязательств по Договору о Шпицбергене от 1920 года.

Министры также обсудили актуальную повестку Совета Безопасности ООН, в котором Норвегия заняла пост непостоянного члена на 2021-2022 годы. В том числе стороны затронули политическую и гуманитарную ситуацию в Сирии, Афганистане, Судане и других странах, а также подтвердили обоюдную заинтересованность в конструктивной совместной работе в СБ ООН.

"Отмечена позитивная динамика сотрудничества в рамках региональных форматов - Совете Баренцева/Евро-Арктического региона, в котором в настоящее время председательствует Норвегия, а также Совете государств Балтийского моря, "Северном измерении". Российская Федерация настроена на активное взаимодействие с норвежскими партнерами по линии Арктического совета, в том числе с учетом предстоящего в 2021-2023 годах председательства нашей страны в этой организации, рассматривая его в качестве ключевой площадки для принятия коллективных решений по вопросам Арктики", - добавили в МИД РФ. В ведомстве напомнили, что Россия передаст Норвегии председательство в Арктическом совете в 2023 году.

Стороны отметили необходимость преодоления негативной динамики торгово-экономического сотрудничества и наращивания отраслевой кооперации с учетом взаимного интереса деловых кругов и регионов двух стран.