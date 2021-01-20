ЦИК РФ рекомендовал избрать Дениса Кузьменко главой избиркома Хабаровского края

ТАСС, 20 января. Центризбирком России на заседании в среду рекомендовал избрать Дениса Кузьменко новым председателем избирательной комиссии Хабаровского края.

"Предложить избирательной комиссии Хабаровского края кандидатуру Кузьменко Дениса Александровича для избрания его на должность председателя избирательной комиссии края", - говорится в постановлении. По данным ЦИК, с 2015 года Кузьменко возглавлял территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района.

Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов 11 января досрочно ушел в отставку с поста главы избиркома по собственному желанию. Он возглавлял региональный избирком с сентября 2012 года.