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Песков: Путин и Трамп не разговаривали по телефону в дни беспорядков в Вашингтоне

Ранее Хиллари Клинтон в подкаст-разговоре со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси предположила, что Дональд Трамп мог информировать своего российского коллегу о массовых беспорядках

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не проводили телефонных переговоров 6 и 7 января, в дни, когда в Вашингтоне происходили беспорядки. Об этом журналистам сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не было [контактов с Трампом 6 или 7 января]", - сказал представитель Кремля.

Во вторник телеканал Fox News сообщал, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в подкаст-разговоре со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси предположила, что Трамп мог информировать своего российского коллегу о массовых беспорядках в американской столице 6 января.

Во время этой интернет-беседы, состоявшейся, по сведениям телеканала, ранее в январе, Клинтон "намекнула на то, что российский президент Владимир Путин, возможно, мог получать от президента Трампа обновленную информацию о хаосе" в Вашингтоне. Клинтон выразила в этой связи заинтересованность в получении записи телефонных звонков Трампа, чтобы выяснить, не разговаривал ли он с российским президентом в то время, когда митингующие штурмовали Капитолий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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