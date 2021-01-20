Эксперт: ситуация внутри США потребует от Байдена агрессивной риторики в отношении России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вступивший в должность президент США Джозеф Байден будет использовать конфронтационную риторику по отношению к Москве для своих внутриполитических целей, но это не обязательно будет в полной мере подкреплено соответствующими действиями. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС выразил директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Он отметил, что США сейчас находятся в тяжелом социально-политическом состоянии, в условиях "высочайшей степени поляризации" общества, и решение этой проблемы станет определяющим для деятельности новой американской администрации. "Байдену и его команде в идеале надо приложить кучу усилий для того, чтобы объединить страну и направить ее на какой-то более-менее разделяемый всеми курс", - добавил собеседник агентства. Таким образом, внешнеполитические приоритеты Вашингтона также будут полностью подчинены задачам внутренней политики.

В рамках этой логики Байден постарается найти средство в использовании достаточно агрессивной, идеологизированной риторики против Москвы. "Байден выберет, конечно, конфронтационную линию <…> Россия как антипример, как символ всего того, против чего борется прогрессивная администрация Байдена, очень хорошо подходит. Поэтому я думаю, что, как минимум, риторика будет для нас очень неблагоприятной, и вопрос - как мы будем реагировать", - отметил аналитик.

"Внешнеполитические лозунги, которые сейчас звучат, должны с точки зрения команды Байдена подкрепить авторитет и легитимность президента и демократической партии внутри США. То есть идеи укрепления демократии во всем мире и борьбы с антилиберальными тенденциями - сейчас это не столько желание изменить мир, сколько стремление повлиять внешними аргументами на решение внутренних задач", - указал эксперт.

Тем не менее громкие высказывания из Белого дома вовсе не обязательно будут приводить к реальным действиям. "Я думаю, что внешняя политика США будет очень боевитой на словах в именно таком либерально-трансформационном направлении, но достаточно осторожной и, возможно, даже не очень активной на деле, потому что и ситуация мировая не позволяет, и ресурсов все-таки не так много, и внутренних проблем достаточно. И вот тут самое главное для внешних партнеров - отличать риторику от реальной решимости", - подчеркнул Лукьянов.

Усугубляющийся раскол в США

Эксперт поставил под сомнение возможность так или иначе преодолеть раскол в американском обществе в течение следующих четырех лет. По его словам, сложившаяся в США ситуация уходит корнями к рубежу 80-90-х годов, и каждое следующее президентство после Джорджа Буша-старшего все более усугубляло социальную разделенность жителей страны. А за время нахождения у власти Дональда Трампа поляризация достигла максимального масштаба.

"Это серьезная, системная проблема, связанная с внутренними затруднениями американского общества, а также с кардинальными изменениями мира, в котором Америка ищет свое место. Даже если бы Байден был кудесником, ему бы не удалось [решить ее]", - заключил собеседник агентства.

По его мнению, пока трудно сказать, как Байден будет пытаться обеспечить приемлемый уровень консолидации страны. По его словам, демократы могут быть убеждены, что "исторически все-таки их сторона прибывает, а другая убывает, и попытаются минимизировать влияние своих оппонентов на политический процесс". Так, вместо желания найти какую-то примирительную позицию правящая партия может руководствоваться стремлением просто подавить внутриполитических противников. В настоящее время, как отметил аналитик, в США раздаются противоречивые сигналы.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду в Вашингтоне.