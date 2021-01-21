В Архангельской области создали министерство экономразвития, промышленности и науки

АРХАНГЕЛЬСК, 21 января. /ТАСС/. Министерство экономического развития, промышленности и науки создано в Архангельской области, его главой назначен Виктор Иконников, ранее занимавший должность заместителя председателя правительства области по проектной деятельности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.

О необходимости создания министерства промышленности и науки губернатор региона Александр Цыбульский заявил после своего избрания в сентябре 2020 года. Он отметил, что профильного министерства в структуре администрации нет, требуется единое ведомство, учитывая создание Арктического научно-образовательного центра (НОЦ).

"Виктор Иконников назначен заместителем председателя правительства - министром экономического развития, промышленности и науки Архангельской области", - говорится в сообщении.

В органах исполнительной власти региона Иконников работает с 2004 года. В течение последних полутора лет он курировал экономический блок правительства региона.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации региона, у министерства широкий функционал. Это стратегическое планирование социально-экономического развития области, промышленность, за исключением сфер ведения, отнесенных к компетенции других исполнительных органов, как, например, лесопромышленный комплекс. Кроме того, в ведении министерства будет находиться инвестиционная деятельность, развитие малого и среднего предпринимательства, внешнеэкономическая деятельность, координация мер поддержки экспорта, а также научная и научно-техническая деятельность.

Распоряжение правительства РФ о создании Арктического НОЦ вышло 3 декабря. В проекте участвуют 12 вузов и семь научных организаций. В России в рамках проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации", входящего в нацпроект "Наука", планируется создать не менее 15 НОЦ мирового уровня (на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики).