Захарова анонсировала встречи Лаврова с главами МИД Швеции, Иордании и Южной Осетии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 января в Москве обсудит с и. о. главы МИД Южной Осетии Дмитрием Медоевым координацию на международной арене. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"25 января в Москве планируется встреча главы МИД России Сергея Лаврова с исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Южная Осетия. В рамках беседы предполагается обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонних отношений и внешнеполитической координации на международной арене".

Дипломат подчеркнула, что в основе российско-югоосетинских отношений лежат принципы союзничества и интеграции, а двустороннее взаимодействие не подвержено международно-политической конъюнктуре. Она добавила, что Москва помогает Цхинвалу в укреплении позиций на международной арене, обеспечении безопасности и социально-экономическом восстановлении.

"Республике предоставляется комплексная помощь и в борьбе с коронавирусной инфекцией", - отметила Захарова.

Встреча с главой МИД Швеции

Министр также проведет 2 февраля переговоры с главой МИД Швеции Анн Линде. "2 февраля в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Швеции, которая прибудет в Россию с визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ", - сказала дипломат.

По ее словам, главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов деятельности ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на севере Европы, сотрудничество в Арктике и актуальные темы двусторонних отношений.

Переговоры с главой МИД Иордании

По словам Захаровой, Лавров также встретится 3 февраля в Москве с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"2-3 февраля в Москве с рабочим визитом будет находиться заместитель премьер-министра, министр иностранных дел по делам мигрантов Иорданского Хашимитского Королевства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с ним переговоры 3 февраля", - сказала Захарова.

Стороны обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки с акцентом на динамику развития ситуации в Сирии и вокруг нее, отметила дипломат. "Предполагается углубленное обсуждение задач продвижения процесса ближневосточного урегулирования, а также складывающейся обстановки в Ираке. Разумеется, будут детально рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах. Мы отмечаем регулярный характер российско-иорданского политического диалога, он отличается высокой степенью доверительности, близостью или совпадением позиций Москвы и Аммана по многим ключевым проблемам современности", - добавила Захарова.