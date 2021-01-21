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Пандемия COVID-19

В Кремле раскрыли содержание переговоров Путина и Ниинистё

По словам представителя Кремля, президенты обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией и вопросы безопасности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё сотрудничество в противодействии распространению коронавируса. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обсуждались двусторонние отношения с акцентом на сотрудничество в противодействии коронавирусу", - сказал он.

"Лидеры обменялись мнениями по вопросам безопасности и стабильности на континенте в контексте контроля над вооружениями", - добавил он.

По словам представителя Кремля, "президент Финляндии также затронул вопрос о находящемся в следственном изоляторе в Москве российском блогере (Алексее Навальном - прим. ТАСС)".

Теги
ФинляндияРоссияПандемия COVID-19
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