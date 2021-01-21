В МИД России осудили теракт на площади Ат-Таяран в Багдаде

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия осуждает теракт на площади Ат-Таяран в Багдаде, в результате которого погибли 32 человека и более 110 человек получили ранения. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Самым решительным образом осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке. Солидарны с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях. Подтверждаем важность активизации коллективных международных усилий с целью эффективного и бескомпромиссного противодействия этой глобальной угрозе, какими бы лозунгами не прикрывались ее адепты и покровители", - указали в министерстве.

В МИД РФ также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

В четверг в районе площади Ат-Таяран, где располагается рынок, друг за другом произошли два взрыва. Как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя армии Ирака, террористическая атака была совершена двумя террористами-смертниками, которые подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности.

Утверждается, что террористы являлись сторонниками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Не исключается, что у них были сообщники.