Миронов допустил объединение справороссов с Партией пенсионеров после выборов в Госдуму

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Объединение "Справедливой России" с Российской партией пенсионеров за социальную справедливость весьма вероятно состоится после единого дня голосования, который назначен на 19 сентября. Об этом в четверг заявил журналистам лидер справороссов Сергей Миронов.

"Я думаю, что до единого дня голосования навряд ли, а после - очень даже возможно", - сказал Миронов, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах объединения двух политических сил. При этом он признал, что "политические прогнозы делать тяжело".

Обращаясь к журналистам, парламентарий отметил, что они присутствуют при "очень интересном явлении" в новейшей истории России, подразумевая начало процесса политической консолидации "левого фланга". "Это очень серьезно и надолго… После единого дня голосования процесс пойдет", - прогнозирует Миронов.

Ранее политик сообщал, что партии "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "За правду" объединятся на базе первой. У единой политической силы будет один председатель - Миронов, и два сопредседателя - лидеры двух других объединяющихся партий, Геннадий Семигин и Захар Прилепин.