Лавров и глава МИД Венгрии встретятся в Москве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Москве в пятницу. Переговоры пройдут на фоне информации о том, что Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии выдал временную лицензию для российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Прошлый визит Сийярто в Москву состоялся 18 марта, когда мир еще не знал о масштабах и последствиях пандемии.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в рамках беседы предполагается, что министры "сверят часы" по обширному спектру вопросов двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 30 октября 2019 года в Будапеште.

Насущное сотрудничество

Ожидается, что на повестке дня министров будет обсуждение практических аспектов выстраивания двустороннего диалога и взаимодействия по преодолению коронавирусной инфекции. Последнее представляется особенно важным, ведь Венгрия в прошлом году стала в первой и пока единственной страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований. Высокую оценку этой вакцине, в частности, дал венгерский премьер.

Накануне гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия вскоре начнет поставки в Венгрию вакцины "Спутник V". В этот же день, как информировала венгерская газета Heti Vilaggazdasag, руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйаш сообщил, что Сийярто отправится в Москву в четверг для обсуждения практических аспектов взаимодействия государств по борьбе с коронавирусом, в том числе деталей поставок российской вакцины в Венгрию. При этом он добавил, что какая-либо дополнительная информация о количестве доз вакцины "Спутник V" станет известна лишь после переговоров Сийярто в Москве.

Международная проблематика

Главы МИД двух стран обменяются мнениями и по ряду актуальных международных и европейских тем, включая проблематику урегулирования внутриукраинского кризиса и обеспечения языковых прав нацменьшинств на Украине. Известно, что Сийярто 27 января намерен посетить с визитом Украину, где обсудит ряд спорных вопросов двусторонних отношений, в частности языковых норм украинского закона об образовании и блокировки Будапештом работы Комиссии Украина - НАТО.

Также предметом разговора глав дипломатических ведомств двух стран станет ситуация на Ближнем Востоке и вокруг Нагорного Карабаха.

Не исключено, что стороны обсудят текущее положение дел в отношениях между ЕС и Россией. Евросоюз продолжает санкционную политику в отношении Москвы, в частности, 15 октября 2020 года был выпущен санкционный список, увязанный с инцидентом с Алексеем Навальным. Вместе с тем, стоит отметить, что премьер-министр Венгрии еще в сентябре заявлял, что не видит причин для введения новых санкций в отношении РФ из-за инцидента с Навальным. Венгерский премьер тогда добавил, что ЕС должен отменить уже введенные санкции в отношении РФ, чтобы возобновить торговлю.

Энергетика и машиностроение

Еще одним предметом переговоров может стать и экономическое сотрудничество двух государств. Известно, что Сийярто, помимо занимаемой им должности министра иностранных дел и внешнеэкономических связей, также является сопредседателем российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству. Последнее заседание МПК прошло 27 ноября прошлого года в Будапеште.

Известно, что среди наиболее значимых аспектов двустороннего экономического взаимодействия можно назвать строительство двух новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии. Кроме того, две страны совместно производят железнодорожные вагоны для Египта. А венгерская компания Aviation Engineering намерена начать лицензионное производство одномоторных самолетов Ил-103.

Сотрудничают страны и в области энергетики. Как рассказал ранее ТАСС сопредседатель российской части МПК, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, венгерская сторона подтвердила договоренности о сотрудничестве в областях машиностроения и энергетики, в том числе и по поставкам российского газа. В тот же день Сийярто сообщил, что Венгрия в 2021 году должна получить 6,2 млрд куб. м газа из России.