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Посол России вручил замглавы МИД Колумбии копии верительных грамот

Стороны настроены на активное развитие политического диалога и торгово-экономических отношений, отметил Николай Тавдумадзе

БОГОТА, 22 января. /ТАСС/. Посол РФ в Колумбии Николай Тавдумадзе в четверг вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел южноамериканской страны Франсиско Хавьеру Эчеверри.

"Встреча прошла с вице-министром, поскольку глава МИД Клаудия Блум болеет коронавирусом", - сообщил ТАСС посол.

Он отметил, что обе стороны настроены на активное развитие политического диалога и торгово-экономических отношений.

Президент России Владимир Путин назначил Тавдумадзе чрезвычайным и полномочным послом РФ в Колумбии 5 октября 2020 года.

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