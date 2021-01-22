Косачев считает, что ДСНВ можно успеть продлить до истечения срока его действия

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно успеть продлить до истечения срока его действия, то есть до 5 февраля 2021 года. Как заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, лучше, если документ будет продлен на максимальный срок - пять лет.

"Успеть до 5 февраля вполне возможно, ведь даже если до этого договоренность будет оформлена только дипломатически, то есть без ратификации, продленный договор до такой ратификации может применяться на временной основе, как это и предусмотрено федеральным законом "О международных договорах РФ", - сказал Косачев.

"Пять лет в любом случае лучше, чем год или два", - добавил сенатор.

По его мнению, сообщения о желании новой американской администрации продлить действие договора можно считать отличной новостью, "если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст".

Ранее о желании новой администрации США продлить ДСНВ на пять лет сообщала со ссылкой на источники газета The Washington Post. Это подтвердила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

О ДСНВ

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.

Как заявили в МИД РФ 20 января, Москва продолжает выступать за продление ДСНВ, предпочтительно на пять лет. 15 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что в ходе контактов представители прежней администрации США обставляли продление договора неприемлемыми дополнительными условиями. Он подчеркнул, что "если и когда США откажутся от своих дополнительных условий, тогда договоренность может быть достигнута достаточно быстро".