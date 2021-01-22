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Источник: позиция Москвы по продлению ДСНВ не изменилась

Ранее в МИД РФ напомнили, что Россия уже передала в письменном виде США свое видение по будущему режима контроля над вооружениями

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Позиция РФ по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет, озвученная МИД 20 января, остается в силе после заявлений о планах администрации Джозефа Байдена согласиться на такое продление. Об этом ТАСС заявил в пятницу близкий к переговорам по продлению договора источник.

"Наша позиция изложена 20 января", - сказал он.

В четверг газета The Washington Post сообщила, что Байден намерен продлить ДСНВ. Позднее эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она не стала вдаваться в подробности относительно условий продления, однако The Washington Post указала, что продленное соглашение должно стать базой для более широких договоренностей в сфере контроля над вооружениями с участием Китая. Россия неоднократно указывала, что принять решение о подключении к подобным договоренностям может только сам Китай.

В заявлении от 20 января в МИД РФ напомнили, что Россия ранее уже передала в письменном виде США свое видение по будущему режима контроля над вооружениями, и выразили надежду, что новая администрация США отнесется к ним более конструктивно, чем команда ушедшего президента Дональда Трампа.

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