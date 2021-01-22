Слуцкий заявил, что ДСНВ нужно продлить в его нынешнем виде

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) необходимо продлить на пять лет в его нынешнем виде для сохранения основ ядерного сдерживания, какие-либо новые договоренности можно будет обсуждать потом. Об этом ТАСС в пятницу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Важно сейчас успеть продлить ДСНВ, сохранив тем самым основы системы ядерного сдерживания", - сказал Слуцкий, уточнив, что сделать это надо без дополнительных условий.

"Далее в течение следующего срока его действия появится возможность говорить о заключении каких-то новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями с учетом модернизации вооруженных сил обеих сторон. Если понадобится и будет добрая воля обеих сторон. Но это уже следующая итерация", - добавил глава комитета.

По словам парламентария, "заявления от представителей администрации нового президента США Джо Байдена о готовности продлить ДСНВ на пять лет внушают оптимизм". "Мы готовы к диалогу. Мяч здесь на американской стороне. Ждем конкретных предложений. Времени остается совсем немного, счет идет на дни, поскольку срок действия договора, как известно, истекает 5 февраля", - напомнил Слуцкий журналистам.

Депутат уточнил, что в случае принятия решения сторонами о пролонгации документа Госдума готова "оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса в российском парламенте". "Еще раз повторю: сохранение договора отвечает интересам глобальной ядерной безопасности и контроля над вооружениями", - заключил Слуцкий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление ДСНВ, Вашингтон намерен добиваться его продления на пять лет. Псаки при этом не смогла уточнить, уведомила ли американская сторона Москву о своем желании продлить ДСНВ.

О ДСНВ

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Президент США Джозеф Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.

Как заявили в МИД РФ 20 января, Москва продолжает выступать за продление ДСНВ, предпочтительно на пять лет. 15 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что в ходе контактов представители прежней администрации США обставляли продление договора неприемлемыми дополнительными условиями. Он подчеркнул, что "если и когда США откажутся от своих дополнительных условий, тогда договоренность может быть достигнута достаточно быстро".