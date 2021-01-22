Песков не стал комментировать касающиеся России поручения Байдена разведке США

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные президентом США Джозефом Байденом поручения провести "полную оценку" приписываемого России вмешательства в выборы США и кибератак, а также ситуации с Алексеем Навальным.

"Мы не можем комментировать поручения президента США. Если он нуждается в какой-то дополнительной информации, наверное, спецслужбы должны будут ее предоставить", - сказал он журналистам в пятницу.

Песков напомнил, что "многочисленные расследования относительно российского вмешательства были проведены, были потрачены немалые средства американских налогоплательщиков на это".

"И в результате мы слышали официальные вердикты об отсутствии такого вмешательства, - добавил представитель Кремля. - Что касается сюжета по Афганистану, мы также слышали официальные заявления представителей американских спецслужб о том, что это ни что иное как фейк и что спецслужбы не могут это подтвердить".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что Байден поручил спецслужбам провести "полную оценку кибератак против SolarWinds, вмешательства России в выборы 2020 года", а также "использования ею химического оружия" против Навального и утверждений о том, что афганские боевики якобы получали награды за атаки на военнослужащих США.