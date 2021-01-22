Толстой заявил, что ПАСЕ не будет принимать никаких резолюций по делу Навального

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Дебаты о задержании Алексея Навального в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) переведены из категории срочных в категорию текущих, по их итогам не будет принято никаких резолюций. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщил глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"В ходе сегодняшнего заседания бюро ПАСЕ, на котором обсуждалась повестка предстоящей январской сессии Парламентской ассамблеи в Страсбурге, был сделан первый шаг на пути к нормальному диалогу: мы добились перевода дебатов о задержании в России "берлинского пациента" из категории срочных в категорию текущих", - написал депутат.

По его словам, фактически это означает то, что "по итогам дебатов не будет принято никакой резолюции, а вся идея в очередной раз обвинить Россию в нарушении прав человека и угнетении несчастного блогера, а также ввести в связи этим какие-либо санкции просто проваливается".

При этом у членов ассамблеи остается возможность обсудить "так волнующий" их вопрос, добавил политик. "В любом случае диалог - это основа доверия, именно в диалоге смысл нашей работы в Совете Европы. Причем базой для любых дискуссий должен стать принцип верховенства права, а любая коллективная позиция может быть сформирована лишь на основе фактов, а не домыслов", - резюмировал Толстой.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января в смешанном формате.

Задержание Навального

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.