Захарова призвала не втягивать детей в "адскую постановку" с помощью незаконных митингов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Несовершеннолетние не должны втягиваться в "адскую постановку" сторонников Алексея Навального, участвуя в несогласованных акциях. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в пятницу на своей странице в Facebook.

"Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на все для достижения своих целей", - подчеркнула она.

"Сделайте все от вас зависящее, чтобы ваши дети не стали разменной монетой в этой адской постановке", - добавила Захарова.

Алексей Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. Сторонники Навального распространили в интернете призывы провести несогласованные акции в его поддержку. В пятницу официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января.