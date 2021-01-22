{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полянский: Эстонии следовало "посмотреть в зеркало" перед созывом СБ ООН по Белоруссии

Российский дипломат обратил внимание на нарушения свободы слова в Эстонии

ООН, 22 января. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский призвал Эстонию и другие западные страны "посмотреть в зеркало", прежде чем организовывать заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации в Белоруссии.

В своем выступлении на проходящей в пятницу неформальной встрече СБ ООН дипломат обратил внимание на нарушения свободы слова в Эстонии, которая выступила инициатором заседания. "С марта 2020 года под давлением властей ежедневная программа "Новости Эстонии" прекратила вещание. Почти все российские СМИ, работающие в Эстонии, сталкиваются со схожими проблемами, - отметил он. - Наиболее частая форма дискриминации - отказ в выдаче аккредитации на национальные или международные мероприятия". Полянский добавил, что эта негативная тенденция подкрепляется и визовыми проблемами российских журналистов, пытающихся попасть на работу в прибалтийскую республику.

"Обсуждать проблемы в Белоруссии для вас проще, чем решать эти постыдные проблемы у себя дома", - обратился он к эстонским коллегам. "Я призываю Эстонию и других наших западных друзей иметь это в виду и смотреться в зеркало, прежде чем выступать с такими инициативами [по созыву неформальных встреч Совбеза]", - заключил дипломат.

22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США СБ ООН проводит неформальную встречу с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Заседание проходит по "формуле Арриа" - не в зале Совбеза, а по его итогам не будет принято никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены СБ ООН при желании могут отказаться от участия во встрече.

Теги
БелоруссияЭстонияРоссия
Захарова: решение КС Молдавии о статусе русского языка противоречит обещаниям Санду
Как отметила официальный представитель МИД РФ, президент страны обещала после победы на выборах делать все, чтобы сфера использования русского языка "была на уровне"
Читать полностью