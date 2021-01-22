Полянский: Эстонии следовало "посмотреть в зеркало" перед созывом СБ ООН по Белоруссии

ООН, 22 января. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский призвал Эстонию и другие западные страны "посмотреть в зеркало", прежде чем организовывать заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации в Белоруссии.

В своем выступлении на проходящей в пятницу неформальной встрече СБ ООН дипломат обратил внимание на нарушения свободы слова в Эстонии, которая выступила инициатором заседания. "С марта 2020 года под давлением властей ежедневная программа "Новости Эстонии" прекратила вещание. Почти все российские СМИ, работающие в Эстонии, сталкиваются со схожими проблемами, - отметил он. - Наиболее частая форма дискриминации - отказ в выдаче аккредитации на национальные или международные мероприятия". Полянский добавил, что эта негативная тенденция подкрепляется и визовыми проблемами российских журналистов, пытающихся попасть на работу в прибалтийскую республику.

"Обсуждать проблемы в Белоруссии для вас проще, чем решать эти постыдные проблемы у себя дома", - обратился он к эстонским коллегам. "Я призываю Эстонию и других наших западных друзей иметь это в виду и смотреться в зеркало, прежде чем выступать с такими инициативами [по созыву неформальных встреч Совбеза]", - заключил дипломат.

22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США СБ ООН проводит неформальную встречу с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Заседание проходит по "формуле Арриа" - не в зале Совбеза, а по его итогам не будет принято никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены СБ ООН при желании могут отказаться от участия во встрече.