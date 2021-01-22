В "Единой России" приостановили членство депутата Госсобрания Мордовии из-за дела о взятке

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мордовское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата Госсобрания Мордовии Вячеслава Брыкова, арестованного по делу о даче взятки в размере 7 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте реготделения.

"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении В. В. Брыкова, решением президиума регионального политсовета партии от 22.01.2021 года приостановлены его членство в партии, членство в президиуме регионального политсовета, местном политическом совете, полномочия секретаря пролетарского местного отделения партии. Решением регионального политического совета партии приостановлено также членство В. В. Брыкова в региональном политсовете", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае обвинительного приговора Брыкова исключат из партии, если же суд вынесет оправдательный приговор, то членство восстановят.

Ленинский районный суд Саранска 21 января арестовал Брыкова до 17 марта. По версии следствия, Брыков 30 декабря 2015 года, занимая должность председателя совета директоров ПАО КБ "МПСБ", будучи в сговоре с акционером ПАО КБ "МПСБ", бывшим проректором МГУ им. М. В. Ломоносова Алексеем Гришиным, передал управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Александру Тренькину взятку в сумме более 7 млн рублей за отзыв предписания и отказ от привлечения к банковским ограничениям.