Захарова удивлена, что Киев вместо поддержки передачи пленных из Донбасса критикует РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Москву удивляет, что Киев критикует Россию вместо того, чтобы поддержать предложения Донбасса о передаче удерживаемых лиц украинской стороне. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она назвала "странным и злобным" заявление МИД Украины в связи с инициативой Донецка и Луганска передать председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутату Верховной рады Виктору Медведчуку удерживаемых лиц. Дипломат отметила, что предложение Донбасса продиктовано гуманитарными соображениями на фоне пробуксовки по вине Киева переговоров по обмену удерживаемыми лицами, которые ведутся в контактной группе. "Очень странно, что вместо поддержки предложения Донбасса МИД Украины почему-то занялся критикой России. Было заявлено, что "данный шаг Российской Федерации является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе". Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук отметил, что передача упомянутых лиц является попыткой России "уклониться от выполнения международных договоренностей", - сказала она.

По ее словам, особое возмущение в Киеве вызвало то, что "Донецк и Луганск, разуверившись в договороспособности представителей Украины в контактной группе, предложили передать удерживаемых граждан вне рамок минского процесса напрямую украинскому политику, который, видимо, вызывает больше доверия у Донбасса". Захарова констатировала, что подобная нервная реакция свидетельствует о том, что украинские власти ставят политические амбиции выше гуманитарных интересов собственных граждан.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что, по имеющейся информации, предложение Донецка и Луганска о передаче на Украину удерживаемых лиц остается в силе. "Рассчитываем, что у киевских властей сохранились остатки здравого смысла и человечности, которые позволят реализовать гуманитарный жест доброй воли Донбасса", - резюмировала она.

Ранее в четверг пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщила, что Медведчук обратился к главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову с просьбой оказать содействие в освобождении украинских граждан и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию. Политик сообщил, что к нему, как народному депутату Украины, обратились с официальным письмом полномочные представители ДНР и ЛНР Наталья Никонорова и Владислав Дейнего. В письме Медведчуку предлагается вывезти на подконтрольную Киеву территорию через КПП "Майорск" граждан Украины Светлану Довгаль, Наталью Стаценко, (обе в ДНР), Екатерину Котенко и Наталью Савченко (обе в ЛНР), отметила пресс-служба партии.