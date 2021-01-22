МИД: Россия ответит на попытки "освещения" посольством США несанкционированных акций

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия расценит как вмешательство во внутренние дела попытки американского посольства в Москве "освещать" несанкционированные акции в России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.

"Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами", - отметили в дипведомстве. - Любые попытки подобного "освещения" несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию".

Как заявили на Смоленской площади, размещение посольством США на своем сайте информации о времени и местах проведения несанкционированных мероприятий выходит за рамки заботы об американских гражданах в России.