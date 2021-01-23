МИД РФ призвал США перестать вмешиваться во внутренние дела России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. США стоит заняться внутренними проблемами страны и перестать вмешиваться во внутренние дела других государств. Об этом говорится в сообщении МИД РФ на странице в Facebook, являющемся реакцией на комментарии посольства США в Москве относительно незаконных акций протеста, проходящих в России в субботу.

В дипведомстве напомнили, что посольство США никак отреагировало на манифестации в Вашингтоне 6 января и попытки штурма Капитолия, а также не осудило произошедшие убийства и задержания. "Лицемерие - инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии. Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств", - указали в МИД.