Эксперты: число участников субботних акций в РФ говорит о слабой поддержке оппозиции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Небольшое число участников несанкционированных акций, которые проходят в субботу в городах России, говорит о низком уровне поддержке оппозиции, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Ни с Америкой, ни с Белоруссией, ни даже с европейскими странами это <...> близко нельзя сравнить", - сказал член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев.

Он подчеркнул, что КПРФ на 7 ноября "собирает больше своих поклонников", а на акции после убийства Бориса Немцова "выходило в пять раз больше людей".

Собеседник агентства также отметил лояльное отношение полиции к протестующим. "По сравнению с тем, что показал Запад, который и газом, и водометами, и [резиновыми] пулями разгонял людей, у нас ни пуль, ни газа, ни водометов", - сказал он. Матвейчев напомнил, что участникам штурма Капитолия в Вашингтоне грозят длительные тюремные сроки, тогда как в России "этого тоже близко нет".

По словам президента консалтингового агентства Bakster Group Дмитрия Гусева, организаторы несанкционированных акций хотели "спровоцировать и вывести [на улицы] подростков, чтобы они выступили щитом". Он отметил, что "подростков вышло прилично", но в целом акции оказались малочисленными.

Говоря о действиях правоохранительных органов, Гусев подчеркнул, что "пока все происходит корректно", однако есть провокации.

О несанкционированных акциях 23 января

Призывы провести несанкционированные акции в субботу распространяли сторонники Алексея Навального, который был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево и заключен под стражу до 15 февраля. Навального объявили в розыск за многократное нарушение условий наказания по делу "Ив Роше", 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного срока на реальный.

При этом широко распространялись призывы к несовершеннолетним принять участие в акциях. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам таких призывов.