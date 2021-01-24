Делегация России в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Делегация России в ходе заседания Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) добилась снятия с повестки ассамблеи вопроса о соблюдении прав человека в Крыму. Об этом в воскресенье в Facebook сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Несмотря на то, что открытие сессии состоится 25 января, нами уже проведена большая работа. В частности, в ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация", - написал Толстой.

"Дебаты, касающиеся трудной судьбы "берлинского пациента" [Алексея Навального] - также инициатива украинской стороны - пройдут лишь в формате обсуждения, без принятия по их итогам какой-либо резолюции", - добавил парламентарий.

Толстой отметил, что "украинские коллеги остаются верны своему главному принципу - права человека ничто, русофобия - все". "Складывается впечатление, будто других проблем для обсуждения на крупнейшей международной площадке вообще нет. Им вторят Прибалтика с Польшей", - резюмировал он.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января в смешанном формате.